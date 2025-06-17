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Son dakika... İstanbul'da sanayi sitesinde patlama!

Son dakika... İstanbul'da sanayi sitesinde patlama!

17.06.2025 13:38:00
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İHA
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Son dakika... İstanbul'da sanayi sitesinde patlama!

Son dakika haberi... Güngören ilçesinde kot taşlama atölyesinin buhar kazanı patladı. Patlama nedeniyle yan tarafta bulunan gıda deposunda büyük maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde Sancaklı Caddesi'nde bulunan kot taşlama atölyesinde bir patlama yaşandı. 

Edinilen bilgiye göre; atölyedeki buhar kazanı adeta bir bomba gibi patladı. Patlama nedeniyle çevrede büyün panik yaşanırken, bitişikte bulunan bir gıda deposunda geniş çaplı maddi hasar meydana geldi.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Polis çevrede güvenlik şeridi oluştururken, sağlık ekipleri patlamadan hafif şekilde etkilenenleri ayakta tedavi etti. Polis, patlamaya ilişkin inceleme başlattı.

Yaşanan patlamanın yol açtığı hasar, havadan görüntülendi. Görüntülerde atölyenin yanında bulunan gıda deposunun büyük hasar aldığı görüldü.


İlgili Konular: #İstanbul #patlama #sanayi

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