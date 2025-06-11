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Son dakika... İstanbul'da üç katlı binanın balkonu çöktü!
Son dakika haberi... Fatih ilçesinde bulunan 3 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sokak güvenlik nedeniyle kapatılırken, bitişikteki binalar da tahliye edildi.
11.06.2025 12:35:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da bayram günü korkutan anlar... Avcılar'da 6 katlı binada kısmi çökme: Hasar, gün doğunca ortaya çıktı!
İstanbul'da bayram günü korkutan anlar... Avcılar'da 6 katlı binada kısmi çökme: Hasar, gün doğunca ortaya çıktı! Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan ancak, bayram nedeniyle ara verilen 6 katlı binanın iç tarafında gece saatlerinde kısmi çökme meydana geldi. Yıkılan binanın çevresindeki bir bina önlem amacıyla geçici olarak tahliye edildi. Bugün kontrollü şekilde yıkım yapıldığı sırada bitişikteki binanın üst katındaki bir duvar zarar gördü.