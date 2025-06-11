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Son dakika... İstanbul'da üç katlı binanın balkonu çöktü!

Son dakika... İstanbul'da üç katlı binanın balkonu çöktü!

11.06.2025 12:35:00
Güncellenme:
DHA
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Son dakika... İstanbul'da üç katlı binanın balkonu çöktü!

Son dakika haberi... Fatih ilçesinde bulunan 3 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sokak güvenlik nedeniyle kapatılırken, bitişikteki binalar da tahliye edildi.

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