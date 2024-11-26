Son Dakika... İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi!

Son dakika gelişmesi... Fatih'te bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka tarafındaki içinde kırtasiye malzemeleri bulunan deposunda yangın çıktı. 86 hasta başka kliniklere sevk edilirken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Son Dakika... İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi!
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İHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 11:59

Fatih'te İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka tarafındaki kırtasiye malzemesi bulunan depoda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Hastaneye ait olduğu öğrenilen depoda iddiaya göre, elektrik panosundaki arıza nedeniyle yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. 

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

86 hasta ise dumandan etkilenmemeleri için sedyeyle hastanenin içindeki başka kliniklere sevk edildi. İhbarın ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, duman tahliyesi yapıldı. Olay da ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve yangın nedeniyle dışarı çıkartılan hastaların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

 


Etiketler: #samatya #İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi #Son dakika #Yangın

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