Son Dakika: İstanbulkart düzenlemesine ret!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Daire Başkanlığı'nın, 25 yaş üstü öğrencilere yönelik İstanbulkart düzenlemesi teklifi reddedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşıma ek zam gündemiyle toplandı.
Toplantıda İBB’nin indirimli öğrenci kartı tarifesi için "25 yaş altı olanlar standart tarife 78 TL, 25 -30 yaş sınırı 267 TL, 30 yaş üstü 390 TL" teklifi UKOME’de oy çokluğu ile reddedildi.
İstanbul'daki şoför esnafının yüzde 50 ila 100 arasında zam talebi bulunuyor. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili de bilet fiyatlarının akaryakıt giderlerini karşılamaması nedeniyle bütçeye ek 10 milyarlık yük bindiğini belirterek, bunun sürdürülebilir olmadığını duyurmuştu.
TOPLU TAŞIMA TARİFESİ
1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre, halen tam bilet 5,48, öğrenci bileti 2,66, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3,91 lira. Tam aylık kart 430, alık öğrenci kartı 78, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak uygulanıyor. Metrobüste (tam uzun mesafe) 8,13 lira, öğrenci 2,66, öğretmen ve 60 yaş 4,46 lira.
Video Haberler
- Kavgada yaralandı hastanede vurularak öldü
- Akşener'den 'sandık' mesajı
- 'Daha büyük zamlar gelecek'
- Asansörde mahsur kaldılar: Duvarı kırdılar
- Irmağa düşen yaralı karacayı kurtarıp, omzunda taşıdı
- Yaşlı kadını araca almayan taksiciler için karar
- Çernihiv’de köprü havaya uçuruldu
- 'Bu sene yaşadıklarımı hiç yaşamadım!'
- FETÖ zanlılarına limandan kaçarken suçüstü
- Çoraplara sarılı onlarca silah!
En Çok Okunan Haberler
- Ekonomi uzmanından 'altın' uyarısı: Bulunamayacak
- Yazın büyük etkinliği: NOTFEST İzmir geliyor
- Şimşek'in bakanlık teklifine cevabı ne olur?
- 'Çocuklara sevgimi gösterdim'
- Yüzde 50 istenmişti: Toplu ulaşıma ek zam UKOME'de
- Yemek menüsü ve repertuvarı dikkat çekti
- Karamollaoğlu'ndan 'Furkan Vakfı' açıklaması
- Kavgada yaralandı hastanede vurularak öldü
- Türkiye'nin en beğenilen sanatçıları belli oldu
- Pilot Galeri’de video, heykel, çizim