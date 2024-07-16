Son dakika... İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma: Yaralılar var!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 16:21

Güncelleme: 16.07.2024 - 16:41

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

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