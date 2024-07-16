Son dakika... İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma: Yaralılar var!
Son dakika haberi... Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.
Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
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