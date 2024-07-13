Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı
Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2000 doğumlu "Mehdi Muhammed Hayreddin" adında Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi.
7 EKİM SONRASI
Böylelikle, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 368'e yükseldi.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.
İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.
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