Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı

Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

AA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 09:14
Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı
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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2000 doğumlu "Mehdi Muhammed Hayreddin" adında Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

7 EKİM SONRASI

Böylelikle, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 368'e yükseldi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.


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