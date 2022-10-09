Son Dakika... İstanbul Pendik'te fabrika yangını!

Son dakika haberi... İstanbul Pendik'te, kimyasal madde üretilen bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA
09 Ekim 2022 Pazar, 13:28
Son Dakika... İstanbul Pendik'te fabrika yangını!
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İstanbul Pendik'te kimyasal madde üreten 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


Yangın fabrika Pendik

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