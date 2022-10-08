Son Dakika... İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma: Yaralılar var
İstanbul Sarıyer'de bulunan İstinye Park'ın restorant bölümünde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, restoranda yemek yiyen müşteriyle birlikte 2 kişi silahla yaralanırken, 5 şüpheli de gözaltına alındı.
İstanbul Sarıyer'de bulunan İstinye Park'ta bugün saat 14.30 sıralarında alacak verecek nedeniyle aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen iki grup arasındaki tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların çekildiği kavgada gruptakilerden Arap asıllı Alman vatandaşı ile olayla ilgilisi bulunmayan ve o sırada restoranda yemek yiyen Lübnan vatandaşı hafif yaralandı.
Yaralılar, sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Video Haberler
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'ye oy isteyemem' dedi, istifa etti
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- Saray şoförüne 'simit' parası
- Meteoroloji'den 6 ilçe için 'sarı' uyarı
- Asgari ücret ve memur zammı ne olacak?
- Yağmur gibi... Akaryakıtta yeni zam yolda
- Masada 'sınırlı' çözüm var
- AKP'nin 52 maddelik torba kanun teklifi TBMM'de
- New York'ta olağanüstü hal ilan edildi
- Stratejik Kerç Köprüsü'ne büyük saldırı!