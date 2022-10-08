Son Dakika... İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma: Yaralılar var

08 Ekim 2022 Cumartesi, 16:02

İstanbul Sarıyer'de bulunan İstinye Park'ta bugün saat 14.30 sıralarında alacak verecek nedeniyle aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen iki grup arasındaki tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların çekildiği kavgada gruptakilerden Arap asıllı Alman vatandaşı ile olayla ilgilisi bulunmayan ve o sırada restoranda yemek yiyen Lübnan vatandaşı hafif yaralandı.

Yaralılar, sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.