Son Dakika: İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
Son dakika haberi... İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
İstanbul'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle deniz ulaşımında sorunlar yaşanıyor.
Konuya ilişkin Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin yapılamadığı belirtildi.
Video Haberler
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Gündeme bomba gibi düşecek iddia!
- İYİ Parti'ye seslendi
- Taksim bombacısının kullandığı 4 sır cep telefonu
- Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak yeni iddialar
- Taksim bombacısının ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı
- Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert yanıt
- Akşener'den sert yanıt!
- Okan Buruk, Yusuf için kararını verdi!
- TÜSİAD Başkanı Turan'dan göçmen çıkışı
- 'Keşif için iki kez Taksim'e gittim'