Son Dakika: İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

Son dakika haberi... İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.

AA
18 Kasım 2022 Cuma, 07:56
Son Dakika: İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
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İstanbul'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle deniz ulaşımında sorunlar yaşanıyor.

Konuya ilişkin Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin yapılamadığı belirtildi.


Deniz ulaşımı Hava muhalefeti

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