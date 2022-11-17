İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
İstanbul'da sabah saatlerinde boğazda rüzgar etkili oldu. Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
İstanbul'da sabah saatlerinde çok sayıda vapur seferi lodos nedeniyle iptal edildi.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre şehir hatlarında iptal edilen seferler şunlar:
Avcılar - Bostancı,
Avcılar - Bakırköy - Kadıköy,
Üsküdar - Aşiyan,
Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring),
Bostancı - Karaköy - Kabataş,
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
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