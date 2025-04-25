Son Dakika... AFAD duyurdu: İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika haberi... AFAD, İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, yaptığı yeni açıklama ile 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.
Marmara Denizi'nde artçı depremler devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Buna göre depremin derinliğii 6.96 km olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hemen ardından İstanbul Büyükçekmece açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.
Etiketler: #artçı deprem #deprem #İstanbul
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