Son dakika... İstanbul'da kar esareti başladı: Şile Otoyolu'nun bir bölümünde ulaşım durdu!

Son dakika haberi... İstanbul'da kuvvetli kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 90 olarak ölçüldü. Öte yandan kar yağışı nedeniyle Şile Otoyolu'nun bir bölümünde ulaşım durdu

Son dakika... İstanbul'da kar esareti başladı: Şile Otoyolu'nun bir bölümünde ulaşım durdu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.02.2025 - 17:04

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Şile Otoyolu'nun bir bölümünde ulaşım durdu. Kentte, şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Şile Otoyolu kar nedeniyle beyaza bürünürken, Şile istikametine ilerleyen araçlar Ömerli Mahallesi mevkisinde uzun kuyruk oluşturdu.

ULAŞIMA KAPANDI

Aralarında ambulansın da bulunduğu birçok sürücü araçlarını kontrol etmekte zorlanırken yolun Ömerli mevkisi ulaşıma kapandı. Yolda kalan bazı sürücüler ise bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, yoldaki buzlanma nedeniyle bir tırın kayarak ilerlemesi yer aldı.

Yine mahsur kalan bazı sürücülerin, buzlanan yolda ilerlemeye çalışan diğer sürücüleri hız ve ani fren yapmamaları konusunda uyarması da görüntülendi.


Etiketler: #kar yağışı #istanbul kar yağışı #Şile

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