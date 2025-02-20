Türkiye’de kar alarmı… İşte okulların tatil edildiği şehirler!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 19:29

Güncelleme: 20.02.2025 - 19:29

Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle bazı önlemlere de gidildi.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde eğitime ara verildi.

İşte eğitime ara verilen şehirler…

BURSA

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, yarın eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bursa il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir (1) gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte karın etkisini sürdüreceği ifade edildi.

Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 21 Şubat Cuma ara verildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun karın etkisini sürdürdüğü, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği ifade edilen açıklamada, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİNOP

Sinop’ta, kar nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 21 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verildiği kaydedildi.

Sinop Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı birimlerde yarın eğitime ara verileceğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kent genelindeki yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, meteorolojik değerlendirmelerin ardından üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Türkeli ve Ayancık birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ta kar nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın için ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildiği ifade edilen paylaşımda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.???????

IĞDIR

Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildiği bildirilen paylaşımda, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

YALOVA

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada da yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği bildirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun, öğrenci ve vatandaşların güvenliğini göz önünde bulundurarak kent genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite dahil tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdığı aktarılan açıklamada, ayrıca engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yalova Valisi Hülya Kaya ise sosyal medya hesabından, "Sevgili öğrenciler, beklenen kar yağışı sonunda tüm Yalova'ya ulaştı. Şimdi karın keyfini çıkarma vakti. 21 Şubat Cuma günü ilimizdeki tüm eğitim kurumlarımızda ve üniversitemizde 1 gün süreyle eğitime ara veriyoruz. Hepinize iyi tatiller diliyorum." paylaşımında bulundu.