Son Dakika: İstanbul'da ormanlara giriş yasağı

Son dakika gelişmesi... İstanbul Valisi Yerlikaya "Ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır" açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2022 Pazar, 18:33
Son Dakika: İstanbul'da ormanlara giriş yasağı
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