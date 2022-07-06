Son Dakika: İstanbul'da saldırgan, avukatı ve kendisine dava açan kadını öldürdü

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:00

Öznur Tufan'ın yeğenini tabancayla yaralayan ve cezaevine gönderilen Abdullah Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda tahliye olmasının ardından kendisine tazminat davası açıldığını öğrenmesi üzerine davacı Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'ı öldürdü.

Avukat Bakırtaş'ı Bakırköy'de bulunan bürosunda öldüren Türkoğlu, Tufan'ı öldürdüğü Büyükçekmece'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Türkoğlu, bir süre önce Öznur Tufan'ın yeğenini tabanca ile yaraladı. Daha sonra yakalanan Türkoğlu, çıkartıldığı mahkemece cezalandırılarak, cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz aylarda tahliye olan Türkoğlu, Tufan tarafından kendisine açılan tazminat davasını öğrendi. Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'ı arayan Türkoğlu, davanın geri çekilmesini istedi. Ancak avukat ve kadın, bu isteği reddetti. Bunun üzerine Türkoğlu, defalarca arayarak tehdit etmeye başladı.

Davanın geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu, önce Servet Bakırtaş'ın Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndeki bürosuna gitti. Burada Bakırtaş'ı öldüren Türkoğlu, daha sonra kendisine dava açan Öznur Tufan'ın Büyükçekmece'deki işyerine geldi.

Ateş açan Türkoğlu, Tufan'ı boynundan yaraladıktan sonra kaçtı. Öznur Tufan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Türkoğlu ise Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 71 yaşındaki Öznur Tufan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türkoğlu'nun Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

BİR SENEDEN BERİ TEHDİT EDİYORMUŞ

Yaşananları anlatan Tufan'ın komşusu, "Olay, Bahçelievler'deki bir tartışmadan çıkıyor. Orada Öznur Tufan'ın yeğenini vurdu. Çok şükür ölmedi. Bu cezaevine girdi. Beş yıl yattı. Bu hapishaneden çıktı. Tazminat davası açılmış. Bu, davayı kaldıramadı. Bir şey yapacak durumda değildi. Bir seneden beri tehdit ediyordu. Çekmediler (davayı). Bu da bugün geldi vurdu" dedi.