Son Dakika: İstanbul'da saldırgan, avukatı ve kendisine dava açan kadını öldürdü
İstanbul'da silahla yaralama suçundan 5 yıl hapis yatıp tahliye olan Abdullah Türkoğlu, aynı olay nedeniyle kendisine tazminat davası açan Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'ı öldürdü.
Öznur Tufan'ın yeğenini tabancayla yaralayan ve cezaevine gönderilen Abdullah Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda tahliye olmasının ardından kendisine tazminat davası açıldığını öğrenmesi üzerine davacı Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'ı öldürdü.
Avukat Bakırtaş'ı Bakırköy'de bulunan bürosunda öldüren Türkoğlu, Tufan'ı öldürdüğü Büyükçekmece'de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Abdullah Türkoğlu, bir süre önce Öznur Tufan'ın yeğenini tabanca ile yaraladı. Daha sonra yakalanan Türkoğlu, çıkartıldığı mahkemece cezalandırılarak, cezaevine gönderildi.
Geçtiğimiz aylarda tahliye olan Türkoğlu, Tufan tarafından kendisine açılan tazminat davasını öğrendi. Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'ı arayan Türkoğlu, davanın geri çekilmesini istedi. Ancak avukat ve kadın, bu isteği reddetti. Bunun üzerine Türkoğlu, defalarca arayarak tehdit etmeye başladı.
Davanın geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu, önce Servet Bakırtaş'ın Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndeki bürosuna gitti. Burada Bakırtaş'ı öldüren Türkoğlu, daha sonra kendisine dava açan Öznur Tufan'ın Büyükçekmece'deki işyerine geldi.
Ateş açan Türkoğlu, Tufan'ı boynundan yaraladıktan sonra kaçtı. Öznur Tufan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Türkoğlu ise Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 71 yaşındaki Öznur Tufan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türkoğlu'nun Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
BİR SENEDEN BERİ TEHDİT EDİYORMUŞ
Yaşananları anlatan Tufan'ın komşusu, "Olay, Bahçelievler'deki bir tartışmadan çıkıyor. Orada Öznur Tufan'ın yeğenini vurdu. Çok şükür ölmedi. Bu cezaevine girdi. Beş yıl yattı. Bu hapishaneden çıktı. Tazminat davası açılmış. Bu, davayı kaldıramadı. Bir şey yapacak durumda değildi. Bir seneden beri tehdit ediyordu. Çekmediler (davayı). Bu da bugün geldi vurdu" dedi.
İlgili Haberler
- Son Dakika: Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yaşamını yitirdi
- ABD'nin gündemine oturdu: Saldırıda anne ve babasını yitirdi
- Nijerya'da cezaevine saldırı: Çok sayıda mahkum firar etti
- Ukrayna savaşı: Rus güçlerinin Slovyansk'a saldırısında pazar yeri vuruldu
-
Video Haberler
- Çalıntı kartla binlerce liralık alışveriş yaptılar
- Dünyaca ünlü yıldızdan Arda Güler'e mesaj!
- Yangın araziye sıçradı
- Esenyurt'taki katliamda yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı
- Tekirdağ'da 50 dönüm buğday tarlası yandı
- Erdoğan: 'Somali'ye yardım tutarı 1 milyar doları aştı'
- Sarallar operasyonunda yeni gelişme
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Üniversiteyi eleştirdi, dekan sahneden indirmek istedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- İstanbul'da katliam
- Ankapark davası sonuçlandı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- Peker'den art arda paylaşımlar
- İşte '5'li çete'nin gönderdiği mesaj
- Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı
- Dinamit yüklü TIR yola devrildi!
- 'Berat Albayrak'ın eli kulağında'