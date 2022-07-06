ABD'nin gündemine oturdu: Saldırıda anne ve babasını yitirdi

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:32

Chicago Sun Times gazetesinin haberine göre; 2.5 yaşındaki Aiden McCarthy, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılan ve cani saldırının kurbanlarından biri oldu. Talihsiz bebek henüz saldırının şokunu atlatamadan acı bir tecrübe ile yüzleşti.

Aiden McCarthy, 22 yaşındaki saldırganın kalabalığa ateş açması sonucunda öksüz kaldı.

7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, Aiden McCarthy'nin ebeveynleri Irina McCarthy ve Kevin McCarthy'nin de hayatını kaybedenlerin arasında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Aiden'ın büyükbabası Levberg, "Aiden'ın hayatta kalmasını babası sağladı. Babası onu vücuduyla koruduğu için hayatta kaldı" açıklamasında bulundu.

Büyükbaba Levberg, Aiden'ı polisten aldığı sırada 2.5 yaşındaki bebeğin, sürekli annesi ile babasını sorduğunu "Annen ile baban yakında geliyor" diyerek sakinleştirdiğini söyledi

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Misha ve Nina Levberg (Büyükanne ve Büyükbaba) tarafından büyütülecek olan Aiden McCarthy için para toplamak amacıyla bir kampanya başlatıldığını duyurdu.

Kampanyada şimdiden 1.5 milyon doların üstünde para toplandı.