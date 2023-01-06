İstanbul'da tramvay kazası!

Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi’nde tramvay ile otomobil çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılırken, Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.

DHA
06 Ocak 2023 Cuma, 21:04
İstanbul'da tramvay kazası!
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İstanbul Zeytinburnu'nda tramvay ile otomobil çarpıitı. Bulunduğu yerde sıkışan otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak hastaneye kaldırdı.

Öte yandan tramvay seferlerinin iptal edildiği bildirildi.


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