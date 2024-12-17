Son dakika... İstanbul'da tur teknesinde yangın!
Son dakika haberi... Beylerbeyi İskele mevkiinde bulunan bir tur teknesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Karaköy'den hareket eden İstanbul Boğazı'ndaki bir tur teknesinde Beylerbeyi İskelesi mevkiinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, tekne iskeleye yanaşarak yolcularını indirdi.
İtfaiye ekiplerince kıyıdan yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü. Yangında teknede hasar oluştu.
Etiketler: #Beylerbeyi #İstanbul #tur teknesi #Yangın
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