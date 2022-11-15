Son Dakika... İstiklal Caddesi yaya trafiğine açıldı: Ağaç ve beton saksılar kaldırıldı

Son dakika haberi... İstiklal Caddesi, dün akşam ağaç ve beton saksıların kaldırılmasının ardından yeniden yayaların kullanımına açıldı.

AA
15 Kasım 2022 Salı, 06:57
Son Dakika... İstiklal Caddesi yaya trafiğine açıldı: Ağaç ve beton saksılar kaldırıldı
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İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbirlerine yönelik kararı üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, gece boyunca devam eden çalışmalar sonucunda caddedeki ağaç ve saksıları kaldırdı.

İBB görevlileri, ağaç ve saksıları vinç yardımıyla kamyonlara yükleyerek götürdü.

Çalışmalar sırasında emniyet ekipleri caddenin kullanılmasına müsaade etmedi.

Beton saksıları kaldırma ve diğer çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle dün akşam yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi saat 06.00 itibarıyla yeniden yayaların kullanımına açıldı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü yaşanan terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.


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