İstiklal Caddesi'nde gerginlik: İki grup tekme tokat birbirine girdi
İstiklal Caddesi’nde iki grup arasında kavga çıktı. Gruptakilerin tekme tokat birbirine saldırdığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü gece saatlerinde aralarında kadınlarında bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Gruptakiler aralarına aldıkları iki kişiyi yumruk ve tekmelerle uzun süre darbederek yere düşürdü. Araya girenlerin yardımıyla kavga edenler olay yerinden uzaklaştırıldı.
O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga eden gruptakilerden bazılarının yere düştüğü görülüyor. Yerde de bir süre darbedilen kişilere arkadaşları yardım ediyor.
Kavga araya girenlerin yardımıyla son buluyor.
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