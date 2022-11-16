Son dakika... İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda şüpheli Ahlam Albashır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin ise yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın Taksim'e gelişi ve bombayı bıraktığı anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul'un kalbi Taksim İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım saat 16.20'de patlama meydana geldi. Türkiye'yi yasa boğan hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı.
Bombayı bırakan şüphelinin Suriye uyruklu Ahlam Albashır (23) olduğu, Türkiye'ye Afrin üzerinden girdiği açıklandı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma sürerken; son olarak Albashır'ın Taksim'e gelişi ve bombayı bıraktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Şüphelinin meydandan cadde istikametine sırtında koyu renkte bir çanta ve elinde beyaz bir poşetle yürüdüğü görüldü.
3 KEZ DOLAŞMIŞ
Olay günü Suriye’den birlikte Türkiye’ye karı-koca kılığında geldikleri Bilal Hassan adlı teröristten ayrıldıktan hemen sonra KGYS kayıtlarına giren kadın teröristin, saat 15.17 sıralarında Taksim Meydanı’ndan İstiklal Caddesi istikametine doğru yürüdüğü görülüyor.
Eylemin gerçekleştirildiği cadde istikametine sırtında koyu renkte bir çanta ve elinde içinde TNT tipi patlayıcı olduğu düşünülen beyaz bir torba ya da poşetle yürüdüğü görülen teröristin, bir süre sonra elinde iki dal gül taşıdığı görülüyor.
Çevre kontrolü yaptıktan sonra patlayıcı dolu paketi saksı kenarına koyan teröristini, çevre kontrolü yaptıktan sonra kalkarak bölgeden önce adım adım, daha sonra da koşar adım uzaklaştığı görülüyor.
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