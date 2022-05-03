İstiklal Caddesi'nde 'Beritan' gözaltıları

03 Mayıs 2022 Salı, 09:05

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde "terör örgütü propagandası yapıldığı" ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geçti.

Öldürülen bir PKK'li terörist için yazılmış olan "Beritan" adlı şarkıyı söyledikleri ve sloganlar attıkları iddia edilen 16 kişi olay yerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Grubun daha sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.