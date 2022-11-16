Son Dakika: İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın ifadesi ortaya çıktı
Son dakika haberi... İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısını düzenleyen Ahlam Albashır'ın ifadesi ortaya çıktı. Patlama günü yaşananları anlatan Albashır'ın "Talimat gelince bombayı bırakıp kaçtım" dediği öne sürüldü.
İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan İstiklal Caddesi’nde pazar günü meydana gelen terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi yaralandı.
Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğine dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Saat 15.17'de Taksim Meydanı'nda yürüyen ve İstiklal Caddesi'ne giriş yapan Ahlam Albashır, saat 15.30'da İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı banka oturdu. 40 dakika boyunca bankta oturarak vakit geçirdi.
FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre, Ahlam Albashır ile birlikte hareket eden bir örgüt üyesi, Albashır'ın bankta otururken fotoğraflarını çekti ve hemen Albashır ile firari Bilal Hassan'ın İstanbul'a gelişini sağlayan ve Ayn El Arab'tan saldırının talimatını veren "Hacı" kod adlı kişiye gönderdi.
"TALİMAT GELİNCE BIRAKTIM"
Ahlam Albashır talimatı bekledi. Fotoğrafları inceleyen "Hacı" kod adlı PKK'nın sözde sorumlusu talimatı verince Albashır bombayı banka bıraktı ve kaçtı.
Resmi ifadesine bugün başlanması planlanan ve yakalandıktan sonra kendisiyle alınan ilk ifadesinde yaşananları bu şekilde anlatan Ahlam Albashır'ın "Talimat gelince bombayı bırakıp kaçtım" dediği öne sürüldü.
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