İstiklal saldırısında üç çarpıcı soru: Bilal H. muamması!
Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan bugünkü köşesinde İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin 3 kritik soru sordu.
İstanbul'un en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan İstiklal Caddesi'nde geçen pazar günü yapılan bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı.
Olayın üzerinden 24 saat geçmeden patlamayı gerçekleştiren Ahlam Albashır gözaltına alındı.
Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.
HÂLÂ ARANIYOR
Albashır’la birlikte olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 50’ye ulaştı. Gözaltına alınanlar arasında, saldırıyı düzenleyen Ahlam Albashır’a bomba yüklü çantayı veren Bilal H.’yi Edirne’ye götüren Ammar Jarkas ve kardeşi Ahmet Jarkas da var. Ancak Bilal H. ise hâlâ aranıyor.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan ise bugünkü köşesinde İstiklal'deki patlama sonrası yaşanan gelişmelerin ardından Albashır'a eşlik eden ve hiçbir görüntüsü çıkmayan Bilal H.'ye, gözaltındaki kişilerin uyruklarına, saldırganın geldiği noktaya dikkat çekti.
Pehlivan yazısında cevabı beklenen 3 soru sordu.
İşte o sorular:
1- Taksim’deki terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır kısa sürede yakalandı. Bunun için 1200 güvenlik kamerasının incelendiği belirtildi. Saldırgana Taksim’e kadar eşlik eden teröristin adının ise “Bilal H.” olduğunu öğrendim. Peki, Bilal H’nin bu satırlar yazılana kadar halen yakalanmamasının ve bir kare görüntüsünün bile henüz kamuoyu ile paylaşılmamasının nedeni ne?
2- Emniyet, saldırıyı PKK terör örgütünün yaptırdığını açıkladı. Peki, yapılan ilk operasyonda gözaltına alınan 48 kişiden büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu olması garip değil mi?
3- Saldırganın Türkiye’ye kaçak yollarla Afrin’den girdiği belirtildi. Peki, asıl giriş yeri Afrin değil de İdlib olabilir mi?
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