Son Dakika: İYİ Parti’den ‘çocuğa cinsel istismar’ davasına müdahillik başvurusu

13 Aralık 2022 Salı, 14:48

İYİ Parti, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'yi altı yaşında iken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla 'evlendirmesi'ne ilişkin açılan davaya müdahillik başvurusunda bulundu.

Talepte Av. B. Bahadır Erdem ile Av. Metehan Kutlu'nun İYİ Parti adına davaya katılması talep edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in talimatı üzerine başvuruyu yapan İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem yaptığı açıklamada, “Henüz altı yaşında iken ailesi tarafından bir sapığın eline teslim edilen ve yıllarca tecavüze uğrayan kız çocuğumuzun yaşadıkları, anlattıkları ülkemiz kamuoyunu derinden sarsmış, büyük infial uyandırmıştır. Bununla birlikte yargılama süreciyle ilgili gelişmeler, konuyla ilgilenen bakanlıkların basiretsiz yaklaşımları söz konusu olayın vahametini çok daha acı bir hale getirmiştir” dedi.

"YETERSİZ CEZALAR SAPKINLARI CESARETLENDİRMEKTEDİR"

Konuya yaklaşımlarının “siyaset üstü” olduğunu belirten İYİ Partili Erdem, “Öfkemiz faillerin hala dışarıda kol gezmesinden, ‘dini kendi rezil emellerine alet eden sözde vakfın’ hala daha kapatılmamasındandır” diye konuştu ve şöyle devam etti:

“Hiç kuşkusuz AKP’nin yıllar içerisinde yaptığı hukuk katliamı böylesine acı olayların önünü açmakta, geçmişte çocuk istismarcılarına ve çeşitli insan haklarını ihlal eden sözde vakıf, dernek ve cemaatlere gösterilen müsamaha ve yargının verdiği yetersiz cezalar sapkınları cesaretlendirmektedir. Memleketimizi ayağa kaldıran bu olay ortaya çıktığı ilk andan itibaren İYİ Parti olarak konuyu yakın takibe almış ve AKP’nin sebep olduğu kara düzenin bu istismarı sümenaltı etmesini engellemek için gereken tüm çalışmaları yapmaktayız.”

‘MÜDAHİLLİK BAŞVURUMUZU TESLİM ETTİK"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in, faillerin en ağır cezayı alması için şeref sözü verdiğini hatırlatan Erdem şu ifadeleri kullandı;

“İşte bu doğrultuda bugün davanın görüldüğü Anadolu Adliyesi, 2. Ağır Ceza Mahkemesine İYİ Parti olarak müdahillik için başvurumuzu teslim etmiş bulunmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti’nin hala daha var olan vicdanı hür hakimlerinin milletimizin gözcüsü ve sesi olarak davada yer almamızı uygun bulacağından ve dolayısıyla da talebimizi kabul edeceğinden şüphemiz yoktur. Aksi bir kararın kamuoyunu şüpheye düşüreceği, mevcutta güven problemi yaşayan hukuk sistemimizi iyice yerle bir edeceği ve milletimizin vicdanını yaralayacağı fazlasıyla açıktır.”

"ÖLÜ TAKLİDİ YAPAN BEKİR BOZDAĞ"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ tepki göstererek, “Söz konusu olay ortaya çıktığı andan itibaren günlerce sesi çıkmayan, tüm Türkiye ayakta iken deyim yerindeyse adeta ‘ölü taklidi’ yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı esefle kınıyor, bu ve benzeri birçok olaydaki beceriksiz yönetimi, ülkemizde hukukun katledilmesindeki payı sebebiyle kendisini istifaya davet ediyoruz” dedi.

Erdem sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son olarak unutulmasın ki, Anayasamızın 2. Maddesinde açıkça belirtildiği üzere ‘Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.’

Dolayısı ile nasıl ki bu madde 'değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemezse', aynı şekilde AKP’nin de asırlık mazisi olan ülkemizin değerlerini, kazanımlarını, çocuklara ve kadınlara verdiği hakları hiç etmesine izin vermeyeceğiz.”