Son dakika: Türkiye'nin gündemine oturan çocuğa istismar skandalında Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talebi
Son dakika haberi... Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızının 'evlindirmesi' skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.’nin avukatı tutuklama ve dosyaya gizlilik talep etti.
İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını dini nikâh ile 'evlendirmesi' ve H.K.G'nin cinsel istismara maruz bırakılması Türkiye gündemindeki yerini koruyor.
Skandal istismar davasının ilk duruşması için 22 Mayıs 2022 tarihi konuşulurken yeni bir gelişme yaşandı.
TUTUKLAMA VE GİZLİLİK TALEBİ
Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında mağdur H.K.G.’nin avukatı tarafından tutuklama talep edildi.H.K.G.’nin avukatı ayrıca dosyaya da gizlilik kararı verilmesi istedi.
Davada Kadir İstekli için 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından zincirleme halde işlenmesinden dolayı 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası isteniyor. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamasıyla 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.
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