Son dakika... İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili Erhan Usta oldu
Son dakika gelişmesi... İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın istifasıyla boşalan grup başkanvekilliğine Erhan Usta seçildi.
Şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu.
İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinde istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta seçildi.
NE OLMUŞTU?
Lütfü Türkkan, Bingöl'deki yurttaşa müdahalesi ve küfrü nedeniyle tepki görmüştü.
Türkkan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda gergin ortam nedeniyle doğru olmayan kendisine de yakışmayan ifadeler kullandığını belirterek "Milletimizden özür diliyorum" ifadesini kullanmıştı.
Yaşananların ardından İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.
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