Lütfü Türkkan'ın yerine geldi: İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili Erhan Usta kimdir?

08 Kasım 2021 Pazartesi, 15:34

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'deki şehit yakını olduğunu söyleyen bir yurttaşa müdahalesi ve küfrü nedeniyle tepki görmüştü. Türkkan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda gergin ortam nedeniyle doğru olmayan kendisine de yakışmayan ifadeler kullandığını belirterek "Milletimizden özür diliyorum" ifadesini kullanmıştı.



Yaşananların ardından İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.



Son olarak Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu. İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinde istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta seçildi.

Haberin duyulmasının ardından 'Erhan Usta kimdir?' sorusu gündeme geldi.

İşte geçen yıl MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçen Erhan Usta'nın siyasi kariyeri...

ERHAN USTA KİMDİR?

Türk bürokrat ve siyasetçi Erhan Usta, 1966 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Havza'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi aldı. Hala Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında doktora çalışması devam etmekte.



Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)'nda Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu.

SİYASİ KARİYERİ

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Samsun milletvekili seçildi, iki yıl süreyle MHP grup başkanvekilliği yaptı.

16 Ocak 2019 tarihinde MHP ve AKP'nin yerel seçim ittifakına ilişkin "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil” dediği için partisinden ihraç edildi.

Bunun üzerine 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday oldu ve oyların yüzde 21,08'ini aldı.

İYİ PARTİ'YE KATILMASI

9 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da düzenlenen törenle İYİ Parti'ye katıldı, rozetini Meral Akşener'den aldı. Aynı partide Ekonomi politikaları başkanlığı görevinede getirmiştir.

Usta, evli ve 3 çocuk babasıdır.