Son Dakika: Kütahya'da orman yangını!
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Kışlademirli köyü mevkiindeki ormanda çıkan yangın, havadan helikopter desteğiyle kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya'da ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarıyla harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan helikopterin yanı sıra karadan dozer, 3 su ikmal aracı, 10 arazöz, 5 itfaiye aracı ile müdahale etti. Yangın, büyümeden kısa sürede söndürülürken, yaklaşık 1 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yangına kısa sürede müdahale edildiği belirtilerek, “Tavşanlı-Kışlademirli köyü civarında çıkan orman yangınına 7 dk içinde ilk müdahale yapıldı. Yeşil vatanımızı korumak için alevlerle savaşımız devam ediyor” denildi.
Tavşanlı-Kışlademirli köyü civarında çıkan orman yangınına 7 dk içinde ilk müdahale yapıldı.1 helikopter, 1 dozer, 3 su ikmal aracı, 10 arazöz, 5 itfaiye aracı ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yeşil Vatanımızı korumak için alevlerle savaşımız devam ediyor. pic.twitter.com/fNoHMVEZPN— Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü (@kutahyaobm) August 1, 2022
Video Haberler
- Servis aracıyla bankaya dalan sürücü ilk kez konuştu
- SBK’nin iadesi SBK’lerin paniği
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- 3 hafta arayla aynı dönerci iki kez kurşunlandı
- 'Eğer 3'üncü parti olmak istiyorsa...'
- Vakaya giden ambulansa kafa attı!
- Bursa'da esrarengiz balık ölümleri
- Faciadan dönüldü: Bursa'da 'otobüs' yangını!
- Lazer epilasyon sonrası 'yanık' suçlaması
- Şişli'de çantadan para ve cüzdan çalan şüpheli yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıtdışı para’ çıkışı
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı
- 'Bu olasılık düşünülmeliydi...'
- Z kuşağından Cumhur'a ağır darbe
- '2023 seçimleri dün Ordu'da tamamlandı'
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- Bankacıdan 4 milyonluk bahis vurgunu!
- AKP’de hayal kırıklığı yaratan fotoğraflar...
- Pekin'den 'Levent Göktaş' açıklaması