Son Dakika... İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK anlaştı: 'İmza atıyoruz'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark’ta açıklama yapan DİSK 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, bazı pürüzlerin devam ettiğini ancak TİS’e imza atacaklarını açıkladı. DİSK 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Murat Bakan ve Gamze Taşçıer İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüşme halindeyken, belediye önünde açıklamalarda bulundu.

Gül, TİS’e imza atacaklarını kaydederek, “Dünkü görüşmede pürüz vardı, o pürüz devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcıları burada görüşme yapıyorlar. Ben sandık kurulmasına taraf değilim. Temsilci arkadaşlarımız sandık kurulmasına taraf değil ancak örgütün 2'ye bölüneceğini gördük ve karar almak durumundayız. Yetki verirseniz bu toplu sözleşmenin son aşamasını birlikte sağlayacağız. Yetki vermezseniz kimseye alınmaz kırılmayız, beceriksizliğin sonucu neyse onu yaparız. Yarınlarda güçlü olmak istiyorsak, yönetimin saldırısının önüne geçmek istiyorsak bir arada olmak zorundayız. TİS’teki imza yetkisini bize veriyor musunuz” diye sordu.

“TİS’İ BAĞLAMAK İSTİYORUZ”

Sendika üyelerinin “Yetkiyi size veriyoruz” demesi üzerine Gül, “Yetkiyi verdiniz ama yarınları düşünerek, ekmeğinize olan saldırıyı düşünerek, İZELMAN’daki arkadaşlarımızın imzaladığı gibi biz de bu TİS’i bağlamak istiyoruz. Bu güveninizi söz veriyorum boşa çıkarmayacağım. Herkese hayırlısı olsun" açıklamasında bulundu.

YÜZDE 30 ZAM VE YÜZDE 19 ENFLASYON FARKI UYGULANACAK

İzBB bürokratları ve SODEM-SEN'in dün gece sendikaya ilettiği yüzde 30 zam ve yüzde 19'luk enflasyon farkı kabul edildi.

TEK ANLAŞMAZLIK

Anlaşma sağlanamayan noktanın yüzde 19 zammın bir ay erken uygulanması olduğu ifade edildi.