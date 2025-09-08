Son dakika... İzmir'de karakola silahlı saldırı: AKP'den ilk açıklama!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de polis karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan iki polise Allah'tan rahmet, yaralı polislere acil şifa diledi.

Ömer Çelik, İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "İzmir’de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Kahraman emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Kötü muamele gördüğünü öne süren 16 yaşındaki saldırgan, kar maskesi takıp karakola ateş açtı.

Saldırıda iki polis şehit oldu, iki polis de yaralandı.