Son dakika... İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: MSB'den açıklama!

Son dakika haberi... İzmir’in Urla ilçesinde bir askeri helikopterin zorunlu iniş yaptığı ve 3 personelden birinin yaralandığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir adet helikopterin teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını bildirildi. 3 kişiden 1'inin yaralandığı olayla ilgili İzmir Valiliği de bir açıklama yaptı.

İHA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 15:11
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İzmir’in Urla ilçesinde bir askeri helikopterin zorunlu iniş yaptığı ve bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği aktarıldı.

"ARIZA NEDENİYLE ACİL İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALMIŞTIR"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, şunlar kaydedildi:

“2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır.”

VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPTI!

Urla'nın Bademler Mahallesi'nde boş bir araziye zorunlu iniş yapan helikopter ile ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı, eğitim amaçlı faaliyet gösteren askerî helikopter, Urla ilçesi Bademler Mahallesi sınırlarında acil olarak sert iniş yapmış, helikopterdeki 3 mürettebattan 1 personel yaralanmış, 2 personel olaydan herhangi bir yara almadan kurtulmuşlardır. Tüm personelin olay yerinden sorunsuz olarak nakilleri sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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