NATO'ya karşı harekete geçti: İki askeri bölge daha oluşturdu

Rusya, NATO'nun genişlemesi ve ülke sınırlarında askeri potansiyel oluşturması karşısında iki yeni askeri bölge daha oluşturdu.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 13:58
NATO'ya karşı harekete geçti: İki askeri bölge daha oluşturdu
Abone Ol google-news

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun genişlemesi ve Rusya sınırlarında askeri potansiyel oluşturması karşısında iki yeni askeri bölge daha oluşturduklarını duyurdu.

Şoygu, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle toplantıda yaptığı konuşmada, ülke içinde yeni askeri bölgeler oluşturulduğu bilgisini paylaştı.

NATO'nun Rusya sınırları yakınında askeri potansiyel oluşturduğunu, Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğunu, İsveç'in de İttifak'a katılacağını hatırlatan Şoygu, "Kuzeybatı ve batı stratejik yönlerindeki birlik gruplarını güçlendirmek için adımlar attık. Silahlı Kuvvetlerde Leningrad ve Moskova askeri bölgeleri olmak üzere iki özel stratejik bölgesel birlik oluşturuldu" ifadelerini kullandı.


Rusya haberleri NATO haberleri

İlgili Haberler

Almanya-Rusya arasında 'ses kaydı' krizi: 'Bireysel bir hata...'

Almanya-Rusya arasında 'ses kaydı' krizi: 'Bireysel bir hata...'
Rusya'ya mesaj gönderdi: Gerilimi tırmandırmayı reddediyoruz

Rusya'ya mesaj gönderdi: Gerilimi tırmandırmayı reddediyoruz
Rusya'dan Türkiye'ye yanıt: Güvenlik girişimi gündeme gelmişti!

Rusya'dan Türkiye'ye yanıt: Güvenlik girişimi gündeme gelmişti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ahmet Ercan'dan korkutan açıklama: 'Çanakkale 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir'

Ahmet Ercan'dan korkutan açıklama: 'Çanakkale 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir'
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Son dakika... BBP lideri Mustafa Destici trafik kazası geçirdi

Son dakika... BBP lideri Mustafa Destici trafik kazası geçirdi
Beşiktaş TFF’yi acil seçime davet etti: ‘Maçlarımızda görmek istemiyoruz’

Beşiktaş TFF’yi acil seçime davet etti: ‘Maçlarımızda görmek istemiyoruz’
İYİ Parti'den Özgür Özel'e 'Türkiye ittifakı' yanıtı

İYİ Parti'den Özgür Özel'e 'Türkiye ittifakı' yanıtı
Meteoroloji açıkladı: 5 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 5 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası... Bankaların fatura ödeme talimatı faizleri ne kadar oldu?

Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası... Bankaların fatura ödeme talimatı faizleri ne kadar oldu?
Dövizde tarihi zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 5 Mart 2024 döviz fiyatları

Dövizde tarihi zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 5 Mart 2024 döviz fiyatları