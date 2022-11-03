Son Dakika: Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem!

03 Kasım 2022 Perşembe, 17:53

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 17.34'te meydana gelen depremin derinliği 5 km olarak açıklandı.