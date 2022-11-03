Son Dakika: Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 17:53
Son Dakika: Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem!
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 17.34'te meydana gelen depremin derinliği 5 km olarak açıklandı.


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