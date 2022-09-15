Son Dakika: İzmir'de yangın!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde köy mezarlığı yakınında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İHA
15 Eylül 2022 Perşembe, 16:03
Son Dakika: İzmir'de yangın!
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İzmir Kemalpaşa'da yangın çıktı. Köy mezarlığının yakınında çıkan yangın için bölgeye 10 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi. 

Kemalpaşa ilçesi Vişneli köyü mezarlık bölgesi civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 112'den gelen ihbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri sevk etti. 


İzmir Yangın Son dakika

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