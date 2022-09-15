Son Dakika: İzmir'de yangın!
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde köy mezarlığı yakınında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İzmir Kemalpaşa'da yangın çıktı. Köy mezarlığının yakınında çıkan yangın için bölgeye 10 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.
Kemalpaşa ilçesi Vişneli köyü mezarlık bölgesi civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 112'den gelen ihbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri sevk etti.
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