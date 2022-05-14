Son Dakika: İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın açıkladığı verilere göre İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin, deniz yüzeyinin 10,62 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 01:16
Son Dakika: İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.08'de merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 10,62 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine 7,27 kilometre mesafede olduğu belirlendi.


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