Son Dakika: İznik’te orman yangını...Helikopter defalarca gölden su aldı
Bursa’nın İznik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. İznik gölünden su alan orman helikopteri sürekli sorti yaptı.
Bugün saat 15.30 sıralarında İznik ilçesi Yenişehir Yolu tarafındaki ormanlık alanda henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı.
Kırsal Derbent mahallesi yakınlarında, görgü tanıklarının kısa sürede itfaiye ekiplerine haber vermesi ile karadan ve havanda müdahale başladı.
Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Belediyesi ekipleri alevlere müdahale ederken, havadan bir helikopter de çalışmalara başladı.
Yakındaki İznik Gölü'nden sürekli su alan orman helikopteri defalarca sorti yaptı. Yangının kısa süre içinde kontrol altına alınması bekleniyor.
Video Haberler
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Afişler teker teker toplatılıyor
- Ünlü pizzacıda mide bulandıran görüntüler
- Saldırgan hakkında yeni gelişme
- Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması
- AKP'li Gülpınar istifa mı etti?
- 'Böyle sokağa çıkamazsın!'
- 'Uyan Erzurum, hırsız var' pankartı kaldırıldı
- Korcan Karar'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
- Şimdi de Ensarcı başkan çıktı
- Soylu'nun 'hafiye'leri!