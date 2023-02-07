Son dakika... Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde son durum: Can kaybı 2 bin 921'e yükseldi

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 04:35

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 06:16

Kahramanmaraş depreminde son dakika gelişmesi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli ve çevre 10 ili vuran depremle ilgili son gelişmeleri paylaştı.

243 artçı deprem meydana geldiğini açıklayan Sezer, "Bölgede 16 bin 400 arama kurtarma ve destek personelimiz çalışma yapmaktadır. Hava koridoruyla sürekli afet bölgelerine bu personellerimiz hava alanlarından taşınmakta hem kara hem de hava yoluyla. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında artışlar var" ifadelerini kullandı.



Yunus Sezer, "Can kaybı sayısı an itibarıyla 2 bin 921’e yükseldi. Yaralı vatandaşımızın sayısı 15 bin 834" dedi.

TÜM PERSONEL BÖLGEYE GİDECEK

Sezer açıklamasında şu bilgileri verdi:

* Şu ana kadar 65 bin kadar çadır ve çadır içi malzeme afet bölgesine gönderilmiş durumda. Havanın müsaade ettiği ölçüde hava koridorunu da daha aktif bir şekilde kullanarak tüm arama kurtarma personellerimizi de oraya göndermeyi düşünüyoruz.

* 300 binin üzerinde battaniye ve diğer ısıtıcı türü malzemelerimiz gönderilmiş durumda. Şu an kadar Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Milli Eğitim Bakanlığımıza ait yatakhanelerde vatandaşlarımız misafir edilmektedir. İkram araçları ve mobil mutfaklarımızla birlikte tüm sivil toplum kuruluşlarımız afet bölgesinde.

* Ülkemizin bütün imkanlarını afet bölgesine Adana’dan Gaziantep’ten Malatya’ya kadar havaalanlarımız kullanılarak buradaki personel sayılarımızı takviye ettiğimizi ve sahada arama kurtarma faaliyetlerini devam ettirdiğimizi belirtmek istiyorum.