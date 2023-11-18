Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 6.99 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 18, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-11-18
Saat:19:55:57 TSİ
Enlem:37.274 N
Boylam:37.001 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/3Eb88hIFLp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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