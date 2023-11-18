Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2023 - 20:00
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 6.99 km olarak ölçüldü.


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