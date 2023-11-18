Depremden kurtuldu, 9 ay sonra kazada hayatını kaybetti!
Aksaray’da yolun karşısına geçmek isterken ehliyetsiz sürücü Yaşar Özer Yılmaz'ın otomobiliyle çarptığı 76 yaşındaki depremzede Saadet Aytaç hayatını kaybetti.
Aksaray'da Hasas Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Yaşar Özer Yılmaz (22) yönetimindeki 68 ADV 745 plakalı otomobil, alışverişten dönen Saadet Aytaç’a (76) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Aytaç, sürüklendi.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aytaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KURBANI OLDU!
Polis ekiplerince yapılan incelemede ehliyeti olmayan sürücü Yılmaz gözaltına alındı. Kazada yaşamını yitiren Aytaç, Kahramanmaraş depreminde yıkılan evinin enkazından oğlunu yaralı çıkardığı, tedavisi sonrası oğlu ve kızı ile Aksaray’a yerleştiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gram altında yeni rekor!
- 12 yaşındaki öğrencisinden çocuk doğurdu
- Metin Uca'nın vasiyeti ortaya çıktı!
- 2 dakikalık testle ortalama yaşam sürenizi öğrenin
- 7.0 büyüklüğünde deprem
- Alman muhabirden Erdoğan'ı kızdıran soru!
- Alarm verildi! Bu illerde yaşayanlar dikkat
- Rapçi Ezhel'in 'Erdoğan' paylaşımı gündem oldu
- Metin Uca'nın cenaze programı belli oldu!
- Mevduat faizleri yüzde 46'ya dayandı