Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 16.37'deki depremin derinliği ise 11.46 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 25, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-12-25
Saat:16:37:50 TSİ
Enlem:37.91861 N
Boylam:36.45667 E
Derinlik:11.46 km
Detay:https://t.co/e3Nxkohjyi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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