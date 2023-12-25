Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 17:06
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 16.37'deki depremin derinliği ise 11.46 km olarak ölçüldü.


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