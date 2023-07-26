Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 16.44 sıralarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 16.44'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin yerin 7.17 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 26, 2023
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Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-07-26
Saat:16:44:10 TSİ
Enlem:38.274 N
Boylam:37.243 E
Derinlik:7.17 km
Detay:https://t.co/d4afDYqztE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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