Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 16.44 sıralarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 17:04
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 16.44'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin yerin 7.17 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


İlgili Haberler

Son dakika... Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
Adana sallanmaya devam ediyor: 140 artçı deprem yaşandı!

Adana sallanmaya devam ediyor: 140 artçı deprem yaşandı!
Son Dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem!

En Çok Okunan Haberler