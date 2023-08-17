Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.45 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.45 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.12 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 17, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-08-17
Saat:09:45:49 TSİ
Enlem:37.966 N
Boylam:36.381 E
Derinlik:7.12 km
Detay:https://t.co/mi3Z44efYF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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