Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.45 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 09:55
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.45 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.12 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


En Çok Okunan Haberler