Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 12.56 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 5.5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 7, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-10-07
Saat:12:56:56 TSİ
Enlem:37.922 N
Boylam:36.31 E
Derinlik:5.5 km
Detay:https://t.co/3FVgeoBCPd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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