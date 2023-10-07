Son dakika... Kuşadası açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Kuşadası Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 12:32
Son dakika... Kuşadası açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Kuşadası Körfezi'nde saat 12.10 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ege Denizi'nde yaşanan depremin yerin 5.2 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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