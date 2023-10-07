Son dakika... Kuşadası açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Kuşadası Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Kuşadası Körfezi'nde saat 12.10 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ege Denizi'nde yaşanan depremin yerin 5.2 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 7, 2023
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/smV8cvque3
07.10.2023, 12:10:01 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.2 km#Kandilli
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