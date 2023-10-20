Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 12:40
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Saat 12.23 sıralarında gerçekleşen depremin 7 km derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 3.5 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.


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