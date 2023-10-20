Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 12.23 sıralarında gerçekleşen depremin 7 km derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 20, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-10-20
Saat:12:23:30 TSİ
Enlem:38.158 N
Boylam:36.668 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/3c9NbSzksE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ RASATHANESİ 3.5 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 20, 2023
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/PuolLIZPc9
20.10.2023, 12:23:30 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 4.7 km#Kandilli
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