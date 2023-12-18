Son Dakika: Van sınırında 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Van'ın Başkale ilçesine 8.57 kilometre mesafede 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 21:26
Son Dakika: Van sınırında 3.7 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Van'ın Başkale ilçesine 08.57 km mesafede olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 21.09'da gerçekleşen depremin 5.87 km derinlikte olduğu bildirildi.


Van Son dakika deprem

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