Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika... Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı. AFAD ise, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bağlı Yoğunoluk köyünde saat 15.32'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 1.8 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 26, 2023
YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/8FojzyHoGJ
26.05.2023, 15:32:30 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 1.8 km#Kandilli
AFAD 3.9 OLARAK DUYURDU!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ise, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 26, 2023
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Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-26
Saat:15:32:30 TSİ
Enlem:37.928 N
Boylam:36.309 E
Derinlik:12.53 km
Detay:https://t.co/hrByMNrxHj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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