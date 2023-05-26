Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 26.05.2023 - 15:46

Güncelleme: 26.05.2023 - 16:15

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bağlı Yoğunoluk köyünde saat 15.32'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 1.8 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

AFAD 3.9 OLARAK DUYURDU!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ise, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.