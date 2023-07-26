Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 19:32
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 19.25'te meydana gelen depremin derinliği ise 10.4 km olarak ölçüldü.


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