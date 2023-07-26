Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 19.25'te meydana gelen depremin derinliği ise 10.4 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 26, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-07-26
Saat:19:25:15 TSİ
Enlem:38.096 N
Boylam:36.952 E
Derinlik:10.4 km
Detay:https://t.co/0dRk7TzODX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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