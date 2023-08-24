Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 22:01
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem!
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Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde, saat 21.53'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin derinliği 12.33 km olarak ölçüldü.

 


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