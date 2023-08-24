Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 24.08.2023 - 22:01

Güncelleme: 24.08.2023 - 22:09

Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde, saat 21.53'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin derinliği 12.33 km olarak ölçüldü.