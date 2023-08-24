Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde, saat 21.53'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin derinliği 12.33 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 24, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-08-24
Saat:21:53:12 TSİ
Enlem:38.141 N
Boylam:36.584 E
Derinlik:12.33 km
Detay:https://t.co/Nax8NCp6q8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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